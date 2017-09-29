Общество 29 сентября 2017, 17:38

В Ельцин Центре открылась выставка фотографий "Время первых" - несмотря на массовые эвакуации

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Ельцин Центре состоялось торжественное открытие выставки "Время первых. Россель и Ельцин" к 80-летию первого губернатора. На открытии присутствовал и сам Эдуард Россель. 

На выставке представлены снимки Анатолия Семехина, Владимира Васильева, Дмитрия Донского, Эдуарда Песова и других фотографов. 

Во время торжественного открытия директор Ельцин Центра Дина Сорокина подарила Эдуарду Росселю подарочный набор автобиографических книг Бориса Ельцина и фирменную толстовку музея. 

Среди гостей выставки были представители областного правительства и Уральской торгово-промышленной палаты. Кстати, здания правительства и УТПП сегодня также были эвакуированы из-за сообщения о возможном минировании. 

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