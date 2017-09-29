В Ельцин Центре открылась выставка фотографий "Время первых" - несмотря на массовые эвакуации

Фото: Павел Ворожцов

В Ельцин Центре состоялось торжественное открытие выставки "Время первых. Россель и Ельцин" к 80-летию первого губернатора. На открытии присутствовал и сам Эдуард Россель.

На выставке представлены снимки Анатолия Семехина, Владимира Васильева, Дмитрия Донского, Эдуарда Песова и других фотографов.

Во время торжественного открытия директор Ельцин Центра Дина Сорокина подарила Эдуарду Росселю подарочный набор автобиографических книг Бориса Ельцина и фирменную толстовку музея.

Среди гостей выставки были представители областного правительства и Уральской торгово-промышленной палаты. Кстати, здания правительства и УТПП сегодня также были эвакуированы из-за сообщения о возможном минировании.