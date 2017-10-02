В Екатеринбурге стартуют "Дни конструктивизма на Урале"

2 октября в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в третий раз пройдут «Дни конструктивизма на Урале». Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 2 октября, в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4 а) в третий раз пройдут "Дни конструктивизма на Урале". Жителям и гостям Екатеринбурга расскажут об объектах культуры эпохи авангарда.

Как сообщает пресс-служба Музея архитектуры и дизайна, основная программа пройдёт со 2 октября по 5 ноября. За это время жители столицы Урала смогут посетить выставки, лекции, экскурсии, круглые столы, интерактивы и другие мероприятия с участием местных и приглашённых экспертов.

Ключевой темой "Дней конструктивизма" в этом году стали профсоюзные клубы и дома культуры. В центре внимания находятся семь свердловских клубов, которые были построены в 1920-1930 годах.

Основная выставка - "Клубы, ДК, Дворцы культуры. На острие культурной революции". На ней гости мероприятия смогут понять, какие задачи по формированию новых культурных практик повлияли на авангардную архитектуру клубов и какая жизнь кипела в созданных архитекторами-конструктивистами пространствах.

Сегодняшняя программа пройдёт в большом выставочном зале УрГАХУ (ул. Горького, 4а). С 16:00 до 17:00 состоится с официальное открытие, круглый стол и брифинг. С 17:00 до 18:00 – кураторская экскурсия по флагманской выставке для приглашённых гостей.

Напомним, "Дни конструктивизма на Урале" – ежегодный выставочно-просветительский проект регионального уровня с федеральной повесткой сохранения и популяризации архитектуры советского авангарда, включая города Свердловской области.