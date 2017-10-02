Свердловские отделения Почты России начали реализацию новогодних открыток

Традиционный почтовый ящик для писем Деду Морозу в Великий Устюг будет установлен в фойе Главпочтамта Екатеринбурга в ноябре. Фото: пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России»

Сегодня, 2 октября, в свердловских отделениях Почты России стартовала продажа новогодних открыток. На екатеринбургском Главпочтамта уже можно приобрести зимнюю поздравительную открытку и календарь на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России», подготовка к Новому году уже начата. Тираж поздравительных открыток увеличен на 10% относительно 2016 года.

Также в этом месяце ожидается поступление маркированных почтовых карточек на новогоднюю тему. Главным героем этого года станет собака. Традиционная новогодняя марка, которую издадут 1 декабря 2017 года, будет посвящена талисману Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Напомним, что традиционный почтовый ящик для писем Деду Морозу в Великий Устюг будет установлен в фойе Главпочтамта Екатеринбурга в ноябре.