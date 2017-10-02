Нобелевскую премию по медицине получили исследователи «клеточных часов»

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили учёные Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш из США. Они были отмечены за исследование так называемых «клеточных часов».

Как сообщает ТАСС, группа учёных открыла молекулярные механизмы, контролирующие циркадный ритм - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Иначе говоря — клеточные «биологические часы».

Напомним, награждение Нобелевскими премиями стартовало сегодня, 2 октября. Во вторник будут объявлены лауреаты по физике, в среду — по химии, а в пятницу назовут имя лауреата премии мира. 9 октября станет известно имя лучшего учёного в области экономики, ещё позже — в области литературы.