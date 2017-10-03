Общество 3 октября 2017, 11:01

Рядом с Землёй пролетел астероид размером с автобус

Вчера, 2 октября, астероид размером с автобус пролетел на расстоянии 87 тыс. км от Земли около 15:20 по уральскому времени, не создав угрозы столкновения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр NASA по изучению небесных тел.

Учёным удалось обнаружить астероид лишь 24 сентября, ему присвоили наименование 2017 SX17. Установлено, что он совершает оборот вокруг Солнца за 467 дней и имеет в поперечнике  от 6,3 до 14 метров. 

Ожидается, что 12 октября мимо Земли пролетит астероид 2012 TC4 на расстоянии 43,5 тыс. км. Его диаметр может составлять от 12 до 27 метров. 

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Областная газета Свердловской области

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