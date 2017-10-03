Нобелевскую премию по физике присудили исследователям гравитационных волн

Объявлена группа учёных, ставших лауреатами Нобелевской премии по физике. Благодаря Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Барри Бэрришу были открыты гравитационные космические волны, существование которых предполагал ещё Альберт Эйнштейн.

Как сообщают "РИА Новости", американские учёные основали лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию LIGO, которая помогла экспериментально доказать существование такого явления. Детектор LIGO был построен в 2002 году - над его созданием трудились более тысячи учёных из 20 стран. Поначалу обнаружить волны не вышло, и детектор пришлось отключить, однако исследователи не сдавались и несколько лет работали над его обновлением.

Усилия увенчались успехом в сентябре 2015 года: с помощью усовершенствованного детектора учёные зафиксировали всплеск гравитационных волн, порождённых сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.

Напомним, лауреаты Нобелевской премии награждаются суммой в девять миллионов шведских крон, что равно миллиону долларов.