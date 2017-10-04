10% респондентов высказались против любых прививок. Фото: Павел Ворожцов

49% россиян не хотят делать своим детям прививки от гриппа. Таковы данные исследования ВЦИОМ, посвящённого детской вакцинации.

Своё мнение респонденты аргументировали тем, что прививки имеют побочные эффекты и не всегда защищают от инфекций - в разгар эпидемии дети всё равно заболевают. 46% уверены, что прививаться от гриппа нужно обязательно.

В целом о необходимости основных прививок - от туберкулёза, гепатита Б, столбняка, кори, дифтерии, полиомиелита, краснухи и коклюша - высказались 83% россиян. 10% заняли противоположную точку зрения.