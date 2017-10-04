Общество 4 октября 2017, 09:58

49% россиян не хотят делать своим детям прививки от гриппа

Прививка

10% респондентов высказались против любых прививок. Фото: Павел Ворожцов

49% россиян не хотят делать своим детям прививки от гриппа. Таковы данные исследования ВЦИОМ, посвящённого детской вакцинации.

Своё мнение респонденты аргументировали тем, что прививки имеют побочные эффекты и не всегда защищают от инфекций - в разгар эпидемии дети всё равно заболевают. 46% уверены, что прививаться от гриппа нужно обязательно. 

В целом о необходимости основных прививок - от туберкулёза, гепатита Б, столбняка, кори, дифтерии, полиомиелита, краснухи и коклюша - высказались 83% россиян. 10% заняли противоположную точку зрения. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Вклад "Двери открыты"

Вклад

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (4 октября)

В память о событиях 1918 года в Нижнем Тагиле установлены два абсолютно несовместимых мемориала: памятник героям Гражданской войны и памятник чехословацким легионерам, павшим в боях на территории России. Фото: panoramio.com; nijnij-tagil.3goroda.ru
Под Нижним Тагилом развернулись кровопролитные бои

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг