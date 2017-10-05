В Москву для переговоров впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд

В Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Монарх планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить вопросы российско-саудовского сотрудничества.

Как сообщается на сайте Президента России, переговоры состоятся сегодня, 5 октября. Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также Владимир Путин и Сальман Аль Сауд планируют обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке и выработать способ урегулирования конфликтной обстановки, которая сохраняется в этих регионах.

В пятницу запланировала встреча короля с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По данным "РИА Новости", стороны подпишут инвестиционные соглашения на сумму более трёх миллиардов долларов. В частности, обсуждается участие саудовских инвесторов в проекте"Арктик СПГ-2", а также сотрудничество "Роснефти" и "Газпром нефти" с компанией "Saudi Aramco" для торговли нефтью и создания совместного научно-исследовательского центра.