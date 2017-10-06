Россия продаст Саудовской Аравии зенитные ракетные системы С-400. Об этом стороны договорились в рамках визита в Москву саудовского короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на арабский источник Sky News Arabia, королевство ранее интересовалось покупкой передового ракетного комплекса. Об этом заявлял посол России в Саудовской Аравии Олег Озёров.

С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс средней и большой дальности. В базовой комплектации он позволяет перехватывать любые воздушные цели в радиусе 400 километров, а при подключении дополнительных модулей - в радиусе 600 километров.