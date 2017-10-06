В Екатеринбурге стартует международный музыкальный фестиваль «Евразия»

IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия» пройдёт с 6 по 13 октября. Фото: сайт Свердловской государственной академической филармонии

В столице Урала в четвёртый раз состоится международный музыкальный фестиваль «Евразия». Он пройдёт с 6 по 13 октября 2017 года.

Как сообщается на сайте Свердловской государственной академической филармонии, цикл мероприятий пройдёт в большом зале филармонии и на других концертных площадках города. Для жителей и гостей города выступят музыканты из Франции, Германии, Италии, Польши, Китая и Сирии.

Открытие и закрытие фестиваля поручено Уральскому академическому филармоническому оркестру во главе с главным дирижёром Дмитрием Лиссом, который является художественным руководителем «Евразии». Проект задуман как диалог культур восточной и западной цивилизаций.

Сегодня, 6 октября в большом зале филармонии состоится торжественное открытие IV Международно музыкального фестиваля «Евразия». Начало в 18:30. В программе: Дебюсси «Море», Такемицу «Quotation of Dream», Габриэль Прокофьев с концертом № 1 для диджея с оркестром (российская премьера).

Напомним, что первый международный фестиваль «Евразия» состоялся в 2011 году и был посвящён 75-летию Свердловской филармонии.