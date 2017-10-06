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Политика 6 октября 2017, 18:33

За две недели губернаторы восьми регионов России ушли в отставку

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Отставки губернаторов, осень - 2017
За две недели Президент России Владимир Путин принял отставку восьми губернаторов.



В пятницу Владимир Путин освободил от должности 69-летнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Это уже восьмой глава региона, который ушёл в отставку за последние две недели. Временно исполняющим обязанности губернатора области президент назначил мэра Вологды Андрея Травникова.

За текущую неделю также ушли в отставку глава Дагестана, губернаторы Приморского края и Орловской области. Неделей ранее оставили пост главы Красноярского края, Самарской и Нижегородской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Напомним, две недели назад на встрече с вновь избранными губернаторами президент отметил, что среди них много молодых политиков, и это неслучайно:

— Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны.

  • Опубликовано в №187 от 7.10.2017 
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Областная газета Свердловской области


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