За две недели губернаторы восьми регионов России ушли в отставку

Сюжет Отставки губернаторов, осень - 2017

За две недели Президент России Владимир Путин принял отставку восьми губернаторов.

В пятницу Владимир Путин освободил от должности 69-летнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Это уже восьмой глава региона, который ушёл в отставку за последние две недели. Временно исполняющим обязанности губернатора области президент назначил мэра Вологды Андрея Травникова.

За текущую неделю также ушли в отставку глава Дагестана, губернаторы Приморского края и Орловской области. Неделей ранее оставили пост главы Красноярского края, Самарской и Нижегородской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Напомним, две недели назад на встрече с вновь избранными губернаторами президент отметил, что среди них много молодых политиков, и это неслучайно:

— Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны.