Нижний Тагил утверждён местом проведения Кубка мира

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина возвращается в Нижний Тагил после годичного перерыва. Фото: Андрей Каща

Лучшие летающие лыжники планеты в третий раз в истории будут соревноваться на склонах горы Долгая.

Сегодня, 6 октября, в Цюрихе (Швейцария) на традиционной встрече представителей Международной федерации лыжного спорт (FIS) состоялось обсуждение календарей Кубка мира.

Как сообщил корреспонденту «ОГ» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Эдуардович Дубровский, Нижний Тагил был утвержден местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Соревнования состоятся 1-3 декабря 2017 года.

Стоит отметить, нижнетагильский комплекс трамплинов «Аист» уже в третий раз в своей истории (после 2014 и 2015 годов) примет этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В прошлом году соревнования не состоялись из-за отсутствия на «Аисте» ветрозащиты - специальной сети, которая гасит силу ветра во время соревнований. Летом 2017 года ветрозащита была построена. В первой половине сентября её проинспектировал представитель FIS Миран Тепеш и дал своё положительное заключение.