В целом уровень заболеваемости за последнюю неделю составил 6,5 на 100 тысяч населения. Фото: Александр Исаков

В Верх-Исетском районе Екатеринбурге зарегистрирована вспышка энтеровирусных инфекций. Большинство случаев - менингиальной формы, ещё несколько - в виде герпангины.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в период с 15 сентября по 6 октября 2017 года в одном из микрорайонов Верх-Исетского района был выявлен 21 случай заболевания менингитом и 5 - герпангиной. Сейчас там проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия.

При этом за последнюю неделю уровень заболеваемости энтеровирусными инфекциями снизился на 18% по сравнению с предыдущей неделей. В данный момент он составляет 6,5 на 100 тысяч населения.