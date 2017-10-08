Уральские спасатели предупредили о сильном воскресном ветре

В службе спасения рекомендуют быть осторожными и соблюдать основные правила безопасности.Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Сотрудники МЧС выступили с очередным предупреждением: в воскресенье на Среднем Урале будет ветрено. Начало недели пройдёт без осадков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, 8 октября ожидается усиление ветра, местами до 17 метров в секунду. В связи с этим, спасатели предупреждают о возможных авариях на объектах энергетики и повреждении крыш домов. Для предотвращения ЧП, в службе спасения рекомендуют быть осторожными и соблюдать основные правила безопасности, в том числе, по возможности, оставаться дома и ограничить проведение работ на воздухе и высоте, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Отметим, что согласно прогнозу свердловских синоптиков, в Екатеринбурге 8 октября будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. При этом, ожидается достаточно теплая погода для октября: +8, +10. Ветер Юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Новая неделя также начнётся с переменной облачности. Осадков ожидать не стоит, а вот сильный ветер в ближайшие дни сохранится. Ко вторнику воздух может прогреться до 12 градусов.