Правительство Свердловской области выделило 6 миллионов рублей для подключения тепла в Невьянске

Потребители Невьянска остаются без тепла из-за ремонтных работ на теплотрассе на улице Чапаева. Фото: Алексей Кунилов

Правительству Свердловской области пришлось вмешаться в ситуацию с подключением отопления в Невьянске. Потребители остаются без тепла из-за ремонтных работ на теплотрассе на улице Чапаева.

Как сообщает областной департамент информполитики, по поручению главы региона Евгений Куйвашева, из резервного фонда городу выделено 6 млн рублей. Перед местными властями поставлена задача полностью включить отопление до 15 октября.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, объяснение администрации города о ремонтных работах на сетях его не устроило.

«О том, что теплотрасса находится в ветхом состоянии, ни для кого не было секретом. Нынешним летом, несмотря на все рекомендации, вместо полноценной диагностики трубопровода здесь вновь ограничились лишь одной его опрессовкой. Думаю, органы местного самоуправления должны вынести из этой ситуации самый серьёзный урок», – подчеркнул министр.

Между тем, о полном включении тепла потребителям уже отчитались 93 муниципалитета Среднего Урала. При этом, по словам Николая Смирнова, в этом году отопление подано с опережением сроков: в большинстве городов для полного подключения тепла потребовалось на один-два дня меньше, чем в прошлом году.