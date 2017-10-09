НОВОСТИ

Земства 9 октября 2017, 14:47

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов

Мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге стартовал конкурс "Новогодний город - 2018" на лучшее праздничное оформление фасадов. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, сообщает пресс-служба мэрии города. 

Принять участие в творческом состязании могут предприятия всех форм собственности.

- Такое соревнование позволит не только поддержать новогодние традиции, отточить навыки художественно-эстетического оформления, создать праздничный облик города, но и обеспечить праздничное настроение горожанам и гостям уральской столицы. Как известно, чем раньше начнётся подготовка, тем больше шансов на успех, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области


НОВОСТИ

Читать все новости