В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге стартовал конкурс "Новогодний город - 2018" на лучшее праздничное оформление фасадов. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, сообщает пресс-служба мэрии города.

Принять участие в творческом состязании могут предприятия всех форм собственности.

- Такое соревнование позволит не только поддержать новогодние традиции, отточить навыки художественно-эстетического оформления, создать праздничный облик города, но и обеспечить праздничное настроение горожанам и гостям уральской столицы. Как известно, чем раньше начнётся подготовка, тем больше шансов на успех, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.