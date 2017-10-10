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Общество 10 октября 2017, 07:16

В аэропорту Кольцово задерживаются авиарейсы из-за тумана

Туман

В аэропорту Кольцово задерживаются авиарейсы из-за тумана. Фото: Александр Зайцев

В ночь на 10 октября Екатеринбург накрыл туман. На онлайн-табло международного аэропорта Кольцово появилась информация о позднем прибытии самолётов из Москвы, Стамбула, Тюмени из-за неблагоприятных метеоусловий. 

Согласно данный онлайн-табло уже на четыре часа перенесено прибытие воздушного судна из Стамбула авиакомпании Turkish Airlines, на пять часов - из Москвы ("Победа"), на час - из Тюмени ("Ямал"). 

Часть вылетов из Екатеринбурга также перенесены на более позднее время.

Онлайн-табло Кольцово

Фото: онлайн-табло Кольцово

Добавим, синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали свердловчан о тумане ночью и местами утром.

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Областная газета Свердловской области


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