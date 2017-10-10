В аэропорту Кольцово задерживаются авиарейсы из-за тумана. Фото: Александр Зайцев

В ночь на 10 октября Екатеринбург накрыл туман. На онлайн-табло международного аэропорта Кольцово появилась информация о позднем прибытии самолётов из Москвы, Стамбула, Тюмени из-за неблагоприятных метеоусловий.

Согласно данный онлайн-табло уже на четыре часа перенесено прибытие воздушного судна из Стамбула авиакомпании Turkish Airlines, на пять часов - из Москвы ("Победа"), на час - из Тюмени ("Ямал").

Часть вылетов из Екатеринбурга также перенесены на более позднее время.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Добавим, синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали свердловчан о тумане ночью и местами утром.