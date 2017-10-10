Составлен ТОП-10 самых продаваемых машин в России за сентябрь

Лидерство в ТОП-10 удерживает АВТОВАЗ. Фото: Алексей Кунилов

Продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России выросли в сентябре на 17,9% и составили 14 тыс. 8371 машину. С начала года отечественный авторынок увеличился на 10,6% до 1 млн 129 тыс. 374 ТС, сообщает аналитическое агенство "Автостат".

Квартальные продажи выросли на 17,7% (410 тыс. автомобилей).

Лидерство в ТОП-10 самых продаваемых машин в сентябре удерживает АВТОВАЗ, реализовавший за месяц 28 тыс. 263 автомобиля LADA (+24% к 2016 году). Второе место по продажам заняла KIA (реализовано 18 тыс. 797 машин, +40%), третье - Hyundai (15 тыс. 899 проданных ТС, +12% больше по сравнению с прошлым годом. Пятёрку замыкают Renault (12 тыс. 739 машин, +22%) и Volkswagen (8 тыс. 57 автомобилей, +15%).

Добавим, в ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Toyota (7599 шт., -10%), Nissan (6650 шт., +1%), Skoda (5790 шт., +20%), ГАЗ (5100 шт., +3%) и Ford (4663 шт., +33%).