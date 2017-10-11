Футболисты «Урала» и хоккеисты «Автомобилиста» сыграют друг с другом в валенках

Подобное мероприятие с участием профессиональных спортсменов проводится впервые в истории. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Хоккеисты «Автомобилиста» и футболисты «Урала» сыграют друг с другом в валенках. Благотворительный матч пройдёт 11 ноября на площадке КРК «Уралец».

Как сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист», футболисты и хоккеисты выйдут на лёд спортивной арены в валенках и сыграют два тайма: один в хоккей с мячом, а второй в футбол. О регламенте матча будет объявлено дополнительно. Для болельщиков екатеринбургских команд будет организована развлекательная программа. Отмечается, что подобное мероприятие с участием профессиональных спортсменов проводится впервые в истории. Начало матча в 17:00.

Билеты на необычный поединок будут стоить от 100 до 150 рублей. Все вырученные средства от матча направят на поддержку школы-интерната «Эверест», в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП.

По словам представителей интерната, в заведении давно мечтают о благоустройстве двора: здесь нет игровой площадки и не оборудована спортивная зона. Руководство школы надеется, что проведение благотворительного матча поможет исправить ситуацию.