Михаил Ведерников назначен врио губернатора Псковской области

Рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова. Фото: kremlin.ru

Сюжет Отставки губернаторов, осень - 2017

За две недели Президент России Владимир Путин принял отставку восьми губернаторов.

Президент России Владимир Путин сегодня, 12 октября, принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Ведерникова.

Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой проинформировал его о назначении на пост врио губернатора Псковской области. Также Владимир Путин подписал соответствующий документ об отстранении от должности Андрея Турчака.

Напомним, что Андрей Турчак стал 11-м губернатором, который ушёл в отставку по собственному желанию с конца сентября.

Андрей Турчак родился в 1975 году, окончил военную кафедру Санкт- Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Работал тренером по дзюдо в ДЮСШ, занимал должность генерального директора торгово-промышленной компании «Леннорт», возглавлял «Завод электробытовой аппаратуры» и ООО «Содружество «Северо-Запад», входил в состав совета директоров «Энергомашбанка», также был вице-президентом ХК «Ленинец». В 2014 году был избран депутатом Псковской области.

Михаил Ведерников родился в 1975 году, окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте. Значился заместителем и первым заместителем Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения «Единой России», советником в департаменте региональной политики Управления президента по внутренней политике. Возглавлял департамент по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также являлся заместителем полпреда президента в СКФО.