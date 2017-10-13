На Среднем Урале отменили на зиму две остановки поездов

Железная дорога продолжает переходить на зимний сезон работы. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области отменили на зимний период две остановки для нескольких пригородных поездов. Железная дорога продолжает переходить на зимний сезон работы.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, начиная с 25 сентября 7 поездов перестанут останавливаться на станции 1826 км. Речь идёт о поездах следующих направлений: № 6703 Ощепково – Екатеринбург-Пасс, № 6713 Богданович – Екатеринбург-Пасс, № 6710 Екатеринбург-Пасс – Камышлов, № 6714 Екатеринбург-Пасс – Богданович, № 6718/6717 Екатеринбург-Пасс – Кунара, № 6763 Баженово – Екатеринбург-Пасс и № 6766/6765 Екатеринбург-Пасс – Изумруд.

Также с 25 сентября поезд № 6766/6765 Екатеринбург-Пасс – Изумруд перестанет делать остановку на станции 11 км.

Напомним, Свердловская пригородная компания уже начала переходить на зимний сезон работы. В составность поездов вводятся сезонные корректировки. Кроме того, в несколько этапов проходит отмена маршрутов, введённых на лето для дачников. «ОГ» публиковала график отмены «дачных поездов».