Красой России - Екатеринбург 2017 стала Мария Миронова

Мария Миронова - Краса России Екатеринбург 2017. Фото: сайт конкурса Краса России 2017

В Екатеринбурге выбрали Красу России 2017. Победительницей конкурса красоты стала жительница уральской столицы Мария Миронова.

Как сообщается на страничке конкурса в социальной сети Вконтакте, первой вице-мисс конкурса красоты стала 22-летняя Эльвира Гатауллина, звание второй вице-мисс досталось Татьяне Пивень (22 года). В номинации Юная Краса России – Екатеринбург победила 18-летняя Елена Рыбачук. Первой юной вице мисс стала Ева Тылипман (ей всего 16 лет). 17-летняя Александра Шишкевич получила звание второй юной вице мисс.

Финал конкурса красоты «Краса России» состоялся 13 октября 2017 года в Театре Эстрады. За звание первой красавицы боролись 29 претенденток. Помимо внешних данных, жюри оценивало прочие таланты конкурсанток, в частности умение петь и танцевать.

О победительнице конкурса известно, что ей 25 лет, она работает в сети фитнесс-клубов и не замужем (это одно из основных требований к участницам конкурса, наравне с отсутствием на теле татуировок). Теперь Мария Миронова будет представлять уральскую столицу на всероссийском этапе конкурса «Краса России» в Москве.