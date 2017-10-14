"Урал" одержал победу над командой экс-наставника

Футбольный клуб "Урал" одержал вторую домашнюю победу подряд. "Шмели" переиграли махачкалинский "Анжи" - 2:1.

Примечательно, что команду из Дагестана возглавляет экс-наставник "Урала" Вадим Скрипченко. Начало встречи осталось за гостями, которые провели несколько опасных атак, одна из которых закончилась ударом в каркас ворот Годзюра. К серелине тайма "шмели" перехватили инициативу и контролировали ход игры.

Второй тайм снова начался с атак махачкалинцев, однако счёт открыли хозяева: Эрик Бикфалви точно пробил со штрафного. В концовке встречи команды обменялись голами: на мяч Владимира Ильина гости ответили точным ударом Сергея Брызгалова. До конца встречи зрители больше голов не увидели - 2:1.

Следующий матч "Урал" проведёт дома против грозненского "Ахмата". Встреча состоится 22 октября.