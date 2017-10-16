Ушёл из жизни актёр Дмитрий Мартьянов

Дмитрий Марьянов в фильме "Игра в правду" исполнил роль Марка. Фото: кадр из фильма

Актёр театра и кино Дмитрий Мартынов умер в Москве на 48 году жизни. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, Марьянов почувствовал себя плохо, и находящиеся рядом друзья решили доставить его в больницу, но по дороге он скончался.

Дмитрий Марьянов многократно бывал на гастролях в Екатеринбурге. Последний раз он был здесь месяц назад - в сентябре приезжал играть в спектакле "Ladies'Night". Однако на сцену так и не вышел - попал в больницу.

Дмитрий Марьянов известен работами в "Ленкоме", куда был принят сразу же после выпуска из Театрального училища им. Б.В. Щукина в 1992 году. Он принимал участие во всех знаменитых постановках театра: "Поминальная молитва", "Юнона и авось", "Бременские музыканты".

Фильмография актёра насчитывает более семидесяти фильмов. Первой киноработой стала роль в фильме "Была не была" Валерия Федосова. В том же 1986 году он сыграл главную роль в фильме "Выше радуги", и эта работа принесла молодому актёру известность.

Также в числе его киноработ - фильм "Дорогая Елена Сергеевна", драматический сериал Алены Званцовой "Небесный суд", комедии "Игра в правду" Виктора Шамирова и "Взрослая дочь, или Тест на..." Мгера Мкртчяна, триллер Егора Кончаловского "Затворник".

Актер сотрудничал с "Квартетом И" и принимал участие в спектакле "День Радио".