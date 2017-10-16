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Культура 16 октября 2017, 07:49

"Детское Евровидение - 2018" пройдёт в Минске

Европейский вещательный союз объявил страну и город, где в 2018 году пройдёт "Детское Евровидение". Местом проведения международного песенного конкурса выбран город Минск в Белоруссии. 

"Мы рады сообщить, что белорусский член EBU "Белтелерадиокомпания" примет 16-й детский музыкальный конкурс "Евровидение" в Минске в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Белоруссия станет страной-хозяйкой конкурса уже второй раз. Ранее Минск принимал "Детское Евровидение" в 2010 году. 

Добавим, в этом году конкурс пройдёт в Тбилиси в Грузии 26 ноября. 

Напомним, в международном песенном конкурсе участвуют дети до 15 лет из стран - членов Европейского вещательного союза.

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Областная газета Свердловской области


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