"Детское Евровидение - 2018" пройдёт в Минске

Европейский вещательный союз объявил страну и город, где в 2018 году пройдёт "Детское Евровидение". Местом проведения международного песенного конкурса выбран город Минск в Белоруссии.

"Мы рады сообщить, что белорусский член EBU "Белтелерадиокомпания" примет 16-й детский музыкальный конкурс "Евровидение" в Минске в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Белоруссия станет страной-хозяйкой конкурса уже второй раз. Ранее Минск принимал "Детское Евровидение" в 2010 году.

Добавим, в этом году конкурс пройдёт в Тбилиси в Грузии 26 ноября.

Напомним, в международном песенном конкурсе участвуют дети до 15 лет из стран - членов Европейского вещательного союза.