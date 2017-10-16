В метро Екатеринбурга тестируют бесконтактную систему оплаты банковской картой

Карточки принимают к оплате уже на трёх станциях. Фото: Метрополитен Екатеринбурга

В екатеринбургском метро запустили в тестовом режиме оборудование для оплаты проезда при помощи бесконтактных банковских карт. Карточки принимают к оплате уже на трёх станциях.

Как сообщает сайт метрополитена, сейчас «бесконтактная система оплаты проезда» уже заработала на станциях "Ботаническая", "Площадь 1905 года" и "Уральская". На остальных площадках идут монтажные работы по установке соответствующего оборудования.

Приобрести проездной билет можно при помощи безналичного расчёта с использованием следующих платежных систем: MasterCard (Pay Pass), VISA (Pay Wave), МИР, а также через мобильные приложения ApplePay, SamsungPay и AndroidPay. К оплате принимаются бесконтактные карты, на которых изображён соответствующий значок — антенна. Для того, чтобы пройти через турникет достаточно просто поднести карту к считывающему устройству.

Также новые терминалы принимают и обычные Екарты, при оплате которой на экране устройства будет отображаться информация о балансе карты и её тарифе. Стоимость проезда по банковской карте останется прежней - 28 рублей, а по Екарте - согласно действующему тарифу.

Напомним, как сообщала «ОГ», окончательное введение системы бесконтактной оплаты банковской картой в екатеринбургском метро запланировано к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее первый подобный терминал уже появился на станции "Площадь 1905 года", однако тогда оплатить проезд можно было лишь стандартной Екартой.