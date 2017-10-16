В России запустили горячую линию по поддержке инвалидов

Все вопросы и жалобы обещают рассмотреть в течение 7-10 дней. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 16 октября, в России открывается бесплатная горячая линия по поддержке инвалидов. Инициатором выступила Общественная палата РФ.

По номеру 8-800-737-77-66 граждане смогут получить консультацию по вопросам, связанным с инвалидами, а также заявить о проблемах в этой сфере. Все вопросы и жалобы обещают рассмотреть в течение 7-10 дней.

Горячая линия открыта с понедельника по пятницу и будет работать в течение трёх месяцев. В дальнейшем может быть принято решение о её пролонгации.

Как добавили в ОП РФ, инициативу поддержало Федеральное бюро медико-социальной экспертизы России.