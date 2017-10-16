Евгений Куйвашев и Владимир Мединский обсудили реализацию крупных проектов в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр культуры РФ Владимир Мединский встретились сегодня, 16 октября, в Екатеринбурге. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр культуры РФ Владимир Мединский встретились сегодня, 16 октября, в Екатеринбурге и обсудили реализацию крупных проектов в сфере культуры. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Евгений Куйвашев и Владимир Мединский обсудили создание культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». На строительство и оснащение центра необходимо 576 млн руб., в бюджете Свердловской области на 2018 год планируется заложить 170 млн. Глава региона предложил министру рассмотреть вопрос о федеральном финансировании. Владимир Мединский в ответ выразил заинтересованность в создании региональных филиалов лучших музеев страны.

Евгений Куйвашев также сообщил министру о планах строительства нового концертного зала Свердловской государственной академической филармонии на 1,8 тыс. мест, в чём также потребуется поддержка Минкультуры РФ.

«Спасибо вам за поддержку Уральской биеннале современного искусства. О ней говорят, наверное, больше, чем о Московской биеннале. Это правильно – культурная жизнь не должна замыкаться в рамках Московской кольцевой автодороги. Также у вас самый большой в стране музей военной техники. Это яркий пример того, как увлечённые люди создают то, чем может гордиться вся страна», – выразил поддержку и благодарность Евгению Куйвашеву Владимир Мединский.