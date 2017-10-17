Медали ЧМ по карате киокусинкай в Екатеринбурге будут изготовлены из уральских минералов

Сегодня в Екатеринбурге состоялась презентация медалей третьего чемпионата мира по карате киокусинкай, который пройдёт в столице Урала 9-10 декабря. Награды крупного турнира представил генеральный секретарь Всемирного Союза Киокусинкай (KWU) Сергей Суворов.

По словам Суворова, награды чемпионата мира будут выполнены из минералов, которые добывают в Свердловской области. Медаль за первое место — из малахита, за второе и третье — из змеевика различных оттенков. Вес наград составит 162 грамма.

Медали будут разыграны в 15 весовых категориях: девяти у мужчин и шести у женщин. Таким образом, для награждения будут изготовлены 60 медалей: 15 — за первое место, 15 — за второе место и 30 — за третье место (поскольку в киокусинкае не проводятся поединки за третье место, награды получают сразу два спортсмена, проигравших в полуфинале).

Ожидается, что в Екатеринбург на чемпионат мира приедут около 300 спортсменов из 50 стран мира. Сборная России будет представлена на турнире во всех весовых категориях. В состав нашей команды вошли спортсмены из десяти субъектов РФ. В том числе из Свердловской области. Домашним турнир станет для екатеринбуржца Ивана Тумашева. К слову, главный тренер сборной России Андрей Бура также представляет уральскую столицу. Основными соперниками сборной России на чемпионате мира будут сборные Литвы, Японии, Казахстана, Болгарии, Испании и Польши.

Стоит отметить, что на предыдущем чемпионате мира, который прошёл в октябре 2015 года в Хабаровске, сборная России завоевала десять медалей — восемь золотых и две серебряные.