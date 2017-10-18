Мусорные контейнеры в городах Среднего Урала станут разноцветными

Благодаря внедрению новой системы выбрасывать мусор станет гораздо приятнее. Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области утвердило новую систему сбора бытовых отходов. В местах накопления мусора установят специальные контейнеры для сортировки - каждому типу отходов будет соответствовать свой цвет.

Перейти на новую систему муниципалитеты должны будут к началу 2019 года. Современные контейнеры будут иметь символику или разную цветовую индикацию: для несортированных отходов – серый цвет, для бумаги – коричневый, для пластика - синий, для стекла - зелёный, для пищевых отходов – чёрный, для содержащих ртуть – жёлтый, для батареек и аккумуляторов - оранжевый.

Бутылки, жестяные банки и прочие упаковки можно будет утилизировать через стационарные и мобильные пункты приёма, а также специальные автоматические устройства.

Помимо этого, предполагается оборудовать отдельные площадки или бункеры-накопители для крупногабаритного мусора.

Как подчеркнул и.о. министра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, подобная система сортировки отходов позволит не только повысить экологическую грамотность населения и снизить количество несанкционированных свалок, но и уменьшить потери потенциальных вторичных ресурсов, что благоприятно скажется на экономике региона.