Сегодня уральцы смогут рассмотреть Уран в бинокль

В крупные телескопы можно будет разглядеть наиболее яркие спутники Урана: Титания, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Миранда. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сегодня, 19 октября, вечером произойдёт ежегодное противостояние Урана с Солнцем. Свердловчане смогут рассмотреть в бинокль или телескоп планету на минимальном расстоянии от Земли, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В крупные телескопы можно будет разглядеть наиболее яркие спутники Урана: Титания, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Миранда.

— Это наиболее удобное время для наблюдения за Ураном, так как расстояние от Земли составит всего 2,835 миллиарда километров. Найти планету можно в созвездии Рыбы, любительский телескоп или бинокль покажет её серовато-голубой диск. Наблюдения можно начинать вечером, около 23:00, — объяснил Владилен Санакоев.

Добавим, Уран был открыт в 1781 году. Сначала его приняли за комету, но позже астрономы вычислили, что объект движется по орбите и является планетой.