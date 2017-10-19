Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых машин с пробегом среди российских и зарубежных марок. Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", за прошедшие девять месяцев продано 3,9 млн подержанных автомобилей (+1,6% к январю - сентябрю прошлого года). Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых машин с пробегом среди российских и зарубежных марок.

Рост рынка в целом обусловлен увеличением продаж иномарок (+2,9%, до 2 млн 728 тыс. шт.). ТОП-10 традиционно возглавляет Ford Focus (за январь - сентябрь продано 97,2 тыс. машин, +2%). Тройку лидеров замыкают Toyota Corolla (76 тыс. реализованных автомобилей, -2%) и Hyundai Solaris (57,1 тыс. экз., +28%). Последняя модель, как и KIA Rio (+27%), демонстрирует наибольший рост рынка в десятке иномарок.

Отметим, продажи отечественных машин снизились на 1,4%, до 1 млн 167 тыс. Самым популярным российским подержанным автомобилем стала LADA Samara (продано 301,1 тыс. машин, -5%). Пользуются наибольшим спросом также LADA classic (216,3 тыс. шт. -7%) и LADA 110 (174,6 тыс. шт.; -4%). При этом последние уже сняты с производства. Лидером по росту продаж стала LADA Granta (+27%).