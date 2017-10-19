Россия забрала все золотые медали на международных соревнованиях JuniorSkills

Юные дарования соревновались в трёх номинациях: графический дизайн, мобильная робототехника и электромонтаж. Фото: Павел Ворожцов

В Абу-Даби завершились международные соревнования JuniorSkills, проходившие в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017. Российские школьники одержали громкую победу, заняв первые места во всех представленных номинациях.

Как передаёт федеральный портал "Российское образование", мини-чемпионат для школьников от 14 до 16 лет впервые прошёл на мировом уровне. Юные дарования из России, Финляндии, Белоруссии и ОАЭ соревновались в трёх номинациях: графический дизайн, мобильная робототехника и электромонтаж.

Команда из УрФО - челябинцы Максим Алжанов и Даниил Калинин - забрала золотую медаль по компетенции «Электромонтажные работы». В графическом дизайне лучше всех показала себя Дарья Фрадкина из Санкт-Петербурга, а победителями в роботехнике стали София Горпенко и Роман Магонов из Новороссийска.

Напомним, это уже 44-й чемпионат мира WorldSkills. Национальная сборная WorldSkills Russia в составе 58 конкурсантов представляет на нём свою страну уже в третий раз.