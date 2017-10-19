Синоптики предупреждают о непогоде в Свердловской области

В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дожди, мокрый снег и понижение температуры до -5 градусов. Фото: Павел Ворожцов

Синоптики прогнозируют сильные дожди, мокрый снег и минусовые температуры. Непогода может стать причиной ДТП и энергоаварий.

По информации синоптиков в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дожди, мокрый снег и понижение температуры до -5 градусов. В связи с этим возможен гололёд, налипание мокрого снега на провода, которые могут привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей города быть осторожными. Отмечается, что порывы ветра лучше переждать в помещении. Оказавшись на улице, стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, а также металлических конструкций, которые могут обрушиться. Также необходимо соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.