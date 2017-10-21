Владимир Мединский планирует издать выдержки из признанной ВАК диссертации

Владимир Мединский (в центре) во время визита в Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

Президиум Высшей аттестационной комиссии признал несостоятельными претензии к диссертации Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и рекомендовал сохранить ему степень доктора исторических наук. Теперь глава ведомства подумывает о том, чтобы издать избранные места виде монографии.

Как сообщает пресс-служба министерства, решение комиссии было принято большинством голосов. При этом, «Учёные-историки назвали решение ВАК торжеством справедливости и победой научного подхода».

По словам заведующего кафедрой истории, заместителя председателя диссертационного совета РГСУ Николая Старостенкова, решение было принято в результате острой дискуссии и всестороннего рассмотрения проблемы и свидетельствует о победе «научного подхода над склокой».

По словам самого Владимир Мединского, после решения Высшей аттестационной комиссии, он задумался опубликовать свою работу или выдержки из неё.

«Теперь, если будет время и возможность, хотелось бы издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения», — цитирует слова министра «РИА Новости».

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее Министр культуры РФ публиковал в Российской газете статью «Интересная история», в которой ответил критикам своей диссертации.