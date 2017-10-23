Минувшей ночью три иномарки загорелись в Берёзовском

Огонь удалось потушить в течение трёх минут, однако иномарку Skoda Octavia спасти не удалось. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 23 октября в Берёзовском загорелись три иномарки. В результате на площади четырёх квадратных метров сгорел автомобиль Skoda Octavia, повреждены кузова Nissan Qashqai и Volkswagen Polo, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании машин в Берёзовском по улице Загвозкина поступило в диспетчерскую в 4:22.

- На тушение пожара выезжали пять огнеборцев на двух спецмашинах. Огонь удалось потушить в течение трёх минут. Однако иномарку Skoda Octavia спасти не удалось, автомобиль полностью сгорел, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.