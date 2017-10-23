В Екатеринбурге достроили фонтан в сквере Льва Люльева

На зимний период фонтан законсервируют.

В Екатеринбурге завершено строительство фонтана в сквере имени Льва Люльева на перекрёстке проспекта Космонавтов и ул. Победы. Открытие объекта намечено на весну следующего года.

Как сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района уральской столицы, представители отдела благоустройства уже провели техническую приёмку объекта. Отмечается, что работы по строительству фонтана, оборудованного светодиодной подсветкой, начались в сквере в мае этого года. На данный момент строители завершают уборку территории парка. Планируется, что сквер откроется для прогулок горожан к ноябрю, когда здесь будет убран забор.

На зимний период фонтан законсервируют. Официальная церемония открытия будет приурочена к Дню Орджоникидзевского района. Отметим, что официальной датой образования района принято считать 17 мая.