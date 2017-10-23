Почта России на Урале закрыла сезон речной навигации

Навигация прекращена до мая в Свердловской, Тюменской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Фото: Почта России

Почта России на Урале завершила сезон доставки отправлений в отдалённые населённые пункты при помощи речного транспорта. Навигация прекращена до мая в Свердловской, Тюменской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба Почты России, первыми о завершении курсирования по рекам сообщили на Ямале. Свердловские и тюменские почтовики совершили последние в текущем году рейсы на этой неделе. В общей сложности, за лето в отдалённые населённые пункты по рекам было доставлено свыше 500 тонн почты и товара.

Отмечается, что в Свердловской области речная доставка посылок осуществляется жителям Гаринского района. Маршруты пролегают по рекам Тавда, Лозьва, Пелым. Ежемесячно почтовый катер проходил около 2250 км.

По завершению сезона навигации, плавательные судна уральских филиалов Почты России отправились на зимнюю стоянку, где будут проходить ремонтные работы. В зимний период доставка отправлений в отдалённые районы будет осуществляться при помощи ледовых переправ и зимников. Традиционно сезон речной доставки почты, а также товаров народного потребления возобновляется в уральских регионах в мае и длится вплоть до конца октября.