Евгений Куйвашев встретился с министром экономики Мексики Ильдефонсо Гаухардо

Евгений Куйвашев активно выступает за расширение сотрудничества свердловских промышленников с зарубежными коллегами. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Этот разговор состоялся в рамках поездки российской делегации по странам Латинской Америки.

Как сообщает областной департамент информполитики, встреча состоялась в Сан-Луис-Потоси.

Глава нашего региона рассказал мексиканским коллегам о перспективах сотрудничества с машиностроительными предприятиями Среднего Урала. Кроме того, речь шла о работе Центра горного мониторинга по обеспечению промышленной безопасности, действующего в Уральском государственном горном университете.