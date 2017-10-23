Евгений Куйвашев встретился с министром экономики Мексики Ильдефонсо Гаухардо

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Этот разговор состоялся в рамках поездки российской делегации по странам Латинской Америки.
Как сообщает областной департамент информполитики, встреча состоялась в Сан-Луис-Потоси.
Глава нашего региона рассказал мексиканским коллегам о перспективах сотрудничества с машиностроительными предприятиями Среднего Урала. Кроме того, речь шла о работе Центра горного мониторинга по обеспечению промышленной безопасности, действующего в Уральском государственном горном университете.