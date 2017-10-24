Евгений Куйвашев представил в Латинской Америке заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Российская делегация сейчас посещает Мексику, Парагвай и Колумбию. Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил в странах Латинской Америки заявку Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, Евгений Куйвашев сейчас принимает участие в работе российской делегации, посещающей Мексику, Парагвай и Колумбию.

— Заявка Екатеринбурга на проведение ЭКСПО является для уральцев и всех россиян мощным позитивным посылом, укрепляющим наше общество, стимулом для самореализации. Выражаю надежду на поддержку странами Латинской Америки российской заявки, — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что, если Екатеринбург победит в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025, то свердловчане постараются сделать эту выставку максимально успешной.