В Екатеринбурге скончался народный артист РСФСР Артур Жилкин

Прощание с тенором состоится 26 октября. Фото: Пресс-служба театра

В Екатеринбурге скончался в возрасте 79 лет народный артист РСФСР, бывший солист Свердловского театра оперы и балета Артур Жилкин. Прощание с тенором состоится 26 октября.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета, Артур Жилкин был солистом Свердловской оперы с 1971-1996 год. За время работы на сцене театра им было исполнено свыше 30 ведущих партий. В том числе роли Герцога, Альфреда, Фауста, Альмавива, Ленского, Лыкова, Владимира в «Петре I» и Гофмана в «Сказках Гофмана». За партию Певца в спектакле «Пророк» он был отмечен Государственной премией СССР.

«С первого его появления на сцене театра в спектаклях «Риголетто» и «Травиата» Дж. Верди зрители и слушатели были заворожены его голосом, прекрасной внешностью, музыкальностью и сценическим обаянием. Ни один спектакль, где были партии лирического тенора, не обходился без его участия. Руководство и коллектив Екатеринбургского театра оперы и балета выражает соболезнования по случаю кончины артиста», - говорится в сообщении.

Прощание с Артуром Жилкиным состоится 26 октября в 11:00 в морге ГКБ №40. Выезд автобусов от театра в 9:40, от Дома Актёра - в 10:00.