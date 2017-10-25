В Екатеринбург приехал Поль Сержант — один из ведущих мировых экспертов в сфере коронарного шунтирования

На Средний Урал приехал кардиохирург Поль Сержант из Бельгии. Он является одним из ведущих мировых экспертов в сфере коронарного шунтирования.
Как сообщает областной департамент информполитики, иностранный гость посетил Областную клиническую больницу № 1.
В Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов Поль Сержант курирует хирургическое лечение ишемической болезни сердца без искусственного кровообращения (без остановки сердца). В ходе своего посещения Среднего Урала он обсудил со свердловскими медиками современные методики проведения таких операций.