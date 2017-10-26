Названа причина необычного ночного свечения в небе над Средним Уралом

Вид из Верхней Пышмы. Фото: Евгений Кочетков

В ночь на 26 октября жители нескольких уральских городов заметили необычное свечение в виде яркого овального пятна на небе. Оказалось, что это было отражение системы досвечивания в теплицах АО "Тепличное", об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе "УГМК-Агро"

В посёлке Садовый сейчас возводят огромный комплекс для выращивания помидоров и зелени. Минувшей ночью там испытывалась система досвечивания, которая позволит выращивать овощи на Среднем Урале круглый год.

– Столь необычный отражательный эффект можно наблюдать только в пасмурную погоду при низкой облачности. Тепличный комплекс готовится к запуску. Система досвечивания позволит получать около 16 тыс. тонн овощной продукции в год (четверть потребностей региона). Сейчас урожай в хозяйстве получают только с марта по октябрь, - рассказали в пресс-службе "УГМК-Агро".

Фото: Андрей Матвеев

Добавим, необычное свечение ночью наблюдали жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Арамиля, а также в Челябинске и Перми.