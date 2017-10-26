Поджигателя ККТ "Космос" в Екатеринбурге признали невменяемым. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, поджигатель ККТ "Космос" в Екатеринбурге признан невменяемым, в связи с чем он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по региону завершил производство следственных действий по уголовному делу об умышленном повреждении путём поджога входной группы ККТ "Космос" по улице Дзержинского.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) в отношении 39-летнего жителя Ирбита с постановлением о направлении его в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в региональную прокуратуру.

Напомним, утром 4 сентября 2017 водитель УАЗ въехал во входную группу ККТ "Космос", повредив его конструкции, после чего вышел и совершил поджог автомобиля. Киноконцертный театр "угорел" более чем на 20 млн руб. Мужчину задержали после его обращения за медицинской помощью в связи с полученными ожогами.