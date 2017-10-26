Каждый второй автомобиль в России покупается в кредит

Впервые с 2014 года общая доля "кредитных" машин превысила 50% от всего авторынка. Фото: Алексей Кунилов

Каждый второй автомобиль в России покупается в кредит. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Как сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ, по итогам 3 квартала 2017 года количество купленных в кредит автомобилей составило 202,6 тыс. единиц - такого высокого квартального показателя не фиксировали с 2015 года. Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом он увеличился на 30,1%.

Впервые с 2014 года общая доля "кредитных" машин превысила 50% от всего авторынка - сейчас она составляет 52,9%. Генеральный директор НБКИ Александр Викулин назвал этот показатель рекордным. "Таким образом, можно констатировать, что сегмент автокредитования фактически вернулся к уровню «докризисного» 2014 года", - подчеркнул он.

При этом отмечается, что платить по автокредитам россияне стали исправнее. Кроме того, увеличение автокредитования стимулирует продажи транспортных средств, тем самым оказывая поддержку автопрому.