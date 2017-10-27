В Екатеринбурге пройдёт очередной фестиваль фантастики и фэнтези

Посетителей фестиваля ждут настольные игры, комиксы, квесты, косплей-шоу, исторический бал и многое другое. Фото: официальная группа фестиваля.

Фестиваль фантастики и фэнтези «Ф3» пройдёт в Екатеринбурге 6 ноября в ЦК «Урал». Мероприятие посетит создатель комиксов про Скуби-Ду.

Как сообщают организаторы фестиваля, жителей и гостей города ждут настольные игры, комиксы, квесты, косплей-шоу, исторический бал и не только.

Посетители мероприятия смогут встретиться с американским автором комиксов, писателем, художником и преподавателем Алексом Симмонсом, который известен как создатель истории про пса Скуби-Ду. Он проведёт презентацию «Искусство создания комикса».

«Признанный писатель раскроет секреты создания графических историй с момента формирования идеи до финального исполнения, а также ответит на вопросы о писательской карьере, последних работах и творческом процессе», —говорится в официальной группе фестиваля.

Напомним, что Алекс Симмонс создал более 17 книг для школьников и подростков, комиксы «Блэкджек» и «Скуби-Ду», также он является основателем Детского КомикКона.