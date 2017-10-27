Власти США пригрозили санкциями за сотрудничество, в том числе с тремя уральскими заводами

Власти США назвали российские предприятия, сотрудничество с которыми грозит санкциями, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times. В этот перечень вошли три уральских предприятия: ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина", корпорация УВЗ и АО "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР".

Часть структур уже внесены в чёрные списки. При этом мелкие сделки с российскими структурами не запрещены.

"Ограничения должны быть применены в отношении "лиц, которые, если это станет известно, участвуют "только лишь в "значительных транзакциях" со структурами из списка. При этом значимость и объём сделки будет оценивать сам Госдепартамент исходя из некоторых факторов, причём они могут различаться "в каждом конкретном случае", - пишет ТАСС.

В список также вошли предприятия, работающие на оборонный комплекс, и силовые ведомства. Среди них - Главное управление Генштаба ВС РФ, ФСБ, "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Мытищинский машиностроительный завод и другие.