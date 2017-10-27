На «Екатеринбург-Арене» завершено благоустройство территории к ЧМ-2018

На участке возле «Екатеринбург-Арены» высажено более 150 лиственных и хвойных деревьев. Фото: центр общественных связей Группы Синар

Генеральный подрядчик по реконструкции екатеринбургского стадиона — компания «Синара-Девелопмент» объявила о завершении благоустройства территории спортивного объекта к ЧМ-2018. Работы по монтажу подсветки продолжаются.

Как сообщает центр общественных связей Группы Синара, общая площадь благоустройства составила около 8 гектара. На участке возле «Екатеринбург-Арены» высажено более 150 лиственных и хвойных деревьев, около 2 тыс. кустарников, а также обустроено 180 кв. метров альпийских горок и 340 кв. метров многолетних цветников. Помимо этого вокруг стадиона организована беговая дорожка, выполненная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия. Отмечается, что в зимнее время дорожку можно будет использовать для катания на коньках. Также, в скором времени, на территории прилегающей к спортивному объекту появятся скамейки и урны.

Однако на «Екатеринбург-Арене» продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки. Проверка медиафасада проводится в вечернее время. В соответствии с графиком подсветка начнёт работать уже в ноябре 2017 года.

«Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую стадиона, поэтому на стенах внутри стадиона появится интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне», — рассказал гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева.

«Екатеринбург-Арена». Фото: центр общественных связей Группы Синар