Мэрию Екатеринбурга устроил «кривой переход» в центре города

Пешеходный переход выполнен по ГОСТу. Фото: снимок документа

Депутат Госдумы Андрей Альшевских разместил на своей страничке в Facebook информацию по вопросу смещения пешеходного перехода на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Вайнера. В документе от мэрии заявлено, что всё выполнено по ГОСТу.

Официальный ответ от заместителя главы администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова, Андрей Альшевских выложил в своём аккаунте.

Он прокомментировал фотографию документа так: «Теперь официально. Мэрию устраивает кривой пешеходник через Ленина». Альшевских также отметил, что в наступающем году гордума будет переизбрана. И только от новых депутатов зависит произойдёт смена или нет.