Дмитрий Медведев утвердил общие правила проезда круговых перекрёстков и добавил новую разметку

Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления, вносящих изменения в правила дорожного движения. Регионы получили право наносить новую дорожную разметку, а преимущество на перекрёстках с круговым движением предоставляется автомобилям, которые уже двигаются по кругу.

Как сообщает «Российская газета», по словам Дмитрий Медведева, первое постановление призвано навести порядок на наиболее проблемных участках: на дорогах с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто возникают заторы. «Далеко не всегда это происходит из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», - подчеркнул премьер-министр на совещании с вице-премьерами.

Постановление даёт регионам право наносить на таких проблемных участках специальную разметку, для того, чтобы водителям было проще ориентироваться. Она представляет собой перекрестие жёлтых диагональных линий в квадрате и обозначает границы перекрёстка. Планируется, что новая дорожная разметка «Зона перекрёстка», поможет отслеживать нарушения с помощью средств видеофиксации.

Вторым постановлением Дмитрий Медеведев установил единые правила проезда перекрёстков с круговым движением. «При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку», - говорится в тексте постановления.

«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», - заявил Дмитрий Медведев.